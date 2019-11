Mettmann : Experten helfen bei der Bücher-Auswahl

Mettmann Nicht nur, aber natürlich auch für Weihnachten, stellten Buchhändler in der Stadtbücherei Lese-Empfehlungen vor.

Darum veranstaltete der Freundeskreis der Stadtbibliothek in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Rüger jetzt in der Stadtbibliothek einen Büchertipp-Abend, frei nach dem Motto „Lesenswertes unter dem Weihnachtsbaum“. Alexander Rüger, Inhaber der beiden Buchläden in Mettmann und Wülfrath, sein Geschäftsführer in Mettmann, Michael Gerhäusser und Monika Bredtmann – diese drei stöbern durch die Neuerscheinungen, suchen aus und empfehlen.