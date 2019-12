Gemeinschaftskonzert in Mettmann : Chöre machen Lust aufs Mitsingen

Thom-Chor beim Weihnachtssingen mit Mettmanner Chören. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann In St. Thomas Morus sprang der Funke schon nach wenigen Takten über.

Von Heike Bartels

Viele Menschen haben offensichtlich den Wunsch, in der Weihnachtszeit gemeinsam zu singen. Dieses Verlangen haben der Thom-Chor der katholischen Gemeinde Thomas Morus und der Chor der Christlich-Freikirchlichen Gemeinde bei ihrem Konzert in St. Thomas Morus aufgegriffen.

„Wir möchten das Publikum auf Weihnachten einstimmen. Aber nicht frontal als Chor, sondern wir wollen die Menschen in den Gesang mitnehmen, sie sollen von Herzen singen“, erläutert Frank Bleckmann, Leiter des Chores der Christlich-Freikirchlichen Gemeinde (CFG) das Programm, auf dem auch das gemeinsame Singen von Publikum und Chören stand. „Der Funke soll überspringen“, so Bleckmann. „Wir haben die beste Botschaft der Welt und viele Weihnachtslieder haben eine Tiefe, die wieder neu aktiviert werden muss.“

Beide Chöre hatten auch englische Lieder mit im Gepäck. Der Thom-Chor unter Leitung von Kantor Oleg Pankratz sang ruhige, gefühlvolle Stücke wie „Advent Blessing“, der Chor von Frank Bleckmann wagte sich an stimmungsvolle Lieder aus dem Gospel- und Spiritual-Bereich, die ebenfalls gut ankamen und sowohl die Freude des Chores am Singen als auch die von Frank Bleckmann am Dirigieren zeigte.

Der Thom-Chor wurde von Andreas Erhard an der Querflöte und von Oleg Pankratz selbst am Piano begleitet, was den Liedern eine besondere Note gab und nach einer Instrumental-Einlage der beiden für viel Applaus sorgte. Beim Chor der CFG wusste Gerd Kocherscheidt mit seinen Solo-Einlagen zu begeistern – etwa beim wunderschönen „Shine your light“. Am Piano saß wie immer der schon 84-jährige Wilfried Hildebrandt.

Pastor Herbert Ullmann stimmte das Publikum in der Kirche mit seiner Moderation nicht nur auf Weihnachten, sondern auch auf die Inhalte der Lieder ein. „Das Konzert ist die Verkündigung mit dem Stilmittel der Musik“, bestätigte er. „Freude bekommen wir, indem wir etwas geben und dadurch selbst beschenkt werden“, forderte er die Konzert-Besucher am Ende auf, für das Projekt „Mettmanner Kinder in Not“ zu spenden.