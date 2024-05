Mehr bewegen in Mettmann Bürgerstiftung gründet sich und sucht Mitstreiter

(hup) Die Gründung der Bürgerstiftung Mettmann steht bevor, eine Initiative von Mettmannern, die sich für Stadt und Mitbürger engagieren möchten. Die Stiftung will das Gemeinwohl fördern, bürgerschaftliches Engagement stärken und gesellschaftliche Projekte unterstützen. Bei der Gründungsversammlung werden die Satzung verabschiedet und Vorstände ernannt. Bürger, die sich in der Stiftung engagieren möchten, sind eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Termin ist Montag, 6. Mai, um 18 Uhr in der Kulturvilla an der Beckershoffstraße. Die Idee zur Bürgerstiftung wurde von engagierten Mettmannern ins Leben gerufen. Sie laden weitere Mitstreiter dazu ein, sich durch Spenden und Engagement für eine lebenswerte Stadt einzusetzen. Die Stiftung will Projekte und Initiativen unterstützen, die das Zusammenleben positiv gestalten und die Stadt weiterentwickeln. Weitere Informationen zur Bürgerstiftung Mettmann und den bevorstehenden Veranstaltungen gibt Sebastian Sehr, Telefon 0178 4951776, E-Mail sebastian.sehr@gmx.de.