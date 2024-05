Gemeinschaftsprojekt Mettmann hat jetzt eine Bürgerstiftung

Zum einen soll in Mettmann ein integrativer Spielplatz entstehen. „Es gibt eine Planung, für den Spielplatz an der Champagne“, erzählte Sandra Pietschmann, „diesen umzugestalten.“ Bisher gibt es in Mettmann noch keinen integrativen Spielplatz. Außerdem soll Streetart als Stadtverschönerung in Mettmann gefördert werden. Ein weiteres Projekt ist die Förderung der Wohnungslosenhilfe. Hier stellte Katja Neveling von der Caritas die Arbeit der Wohnungslosenhilfe vor.