Vorgezogene Bescherung : Bauverein und Stiftung helfen Familie in Not

Bauverein und Stiftung helfen Familie in Not

Mettmann Doppeltes Weihnachtswunder für eine Familie, deren zwei Söhne (13 und 14) wegen Muskeldystrophie im Rollstuhl sitzen: Sie kann jetzt dank Mettmanner Bauverein nach langer Suche, die unsere Zeitung mit einem Bericht unterstützte, in eine angemessene Wohnung ziehen – und ein Auto, das groß genug ist für die fünfköpfige Familie, ist ebenfalls organisiert.

Als die Familie 2014 nach Deutschland kam und in Mettmann eine neue Heimat fand, gab es für sie nur eine 70 Quadratmeter große Wohnung, die alles andere als geeignet war für zwei Jungen in Rollstühlen. Als 2016 noch ihre Schwester zur Welt kam – gesund, denn die heimtückische Krankheit befällt nur Jungen und bricht erst ein paar Jahre nach der Geburt aus – blieb den Eltern als improvisierter Schlafplatz nur eine Garderoben-Nische.

Selbst für ein zweites Pflegebett war kein Platz in der beengten Wohnung, wie Kornelia Smailes vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Mettmann, der die Familie unterstützt, berichtet. Ihr Team und sie setzten sich monatelang dafür ein, eine geeignetere Wohnung für die Familie zu finden. Durch Vermittlung des Bauvereins fand sich eine behindertengerechte, 93 Quadratmeter große Erdgeschoss-Wohnung. Für die Mutter, die in ihrer Heimat als Krankenschwester tätig war und ihre beiden Jungen allein pflegt, wird das Leben nund eutlich leichter. Gerade hatte das rührige Team des Kinderhospizdienstes die nächste große Baustelle im schwierigen Alltag der Familie angepackt, nämlich Sponsoren für die Anschaffung eines rollstuhlgerechten Autos zu finden – da kam die Zusage der Stiftung „Aktion Kinderträume“.

Der Familie, die im Mettmanner Sozialkaufhaus Fehlendes für die neue Wohnung besorgt hat, benötigt jetzt nur noch Küchen-Möbel, die Elektro-Geräte sind vorhanden. Ein paar Weihnachtsdeko-Artikel hat Vater Arshak, der als Pflegehelfer in einem Mettmanner Seniorenheim arbeitet (sein in Armenien abgelegtes Krankenpfleger-Examen wird in Deutschland nicht anerkannt), auch noch gekauft, um seiner Familie ein schönes Weihnachtsfest in der neuen Wohnung zu ermöglichen. Wenn im neuen Jahr das Auto da ist, wird sich sicher auch der Bandscheibenvorfall von Mutter Margarita erledigen. Sie hatte sich das Leiden beim täglichen Hinein- und Herausheben ihrer Söhne in das alte Familienauto zugezogen.