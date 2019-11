Mettmann : Bauleitpläne können jetzt online eingesehen werden

Mettmann (RP) Mit dem Startschuss für die neue Homepage der Kreisstadt Mettmann (RP berichtete) gibt es auch ein neues Angebot: Auf der Startseite ist unter der Rubrik „Übersichtskarte Bebauungspläne“ jetzt eine interaktive Stadtkarte hinterlegt, in der alle rechtskräftigen Bebauungspläne und der Flächennutzungsplan der Kreisstadt eingestellt sind, informiert die Verwaltung.

Auf der Seite www.mettmann.de/web/?page_id=829 ist es nun möglich, auf die grün gefärbten Flächen zu klicken und so auf eine weitere Seite zu gelangen und Unterlagen zu den rechtskräftigen B-Plänen aufzurufen. Alle Pläne sind auch als Liste oder durch die Suche nach Bebauungsplänen verfügbar. Daneben befindet sich in dem Menü auch der Punkt „Bauleitpläne im Verfahren“. Dort sind sämtliche aktuelle Bebauungspläne eingestellt. Durch Klicken auf die Pläne werden die räumliche Lage in der Stadt und der Geltungsbereich angezeigt und man kann sich über die Verfahrensstände der Bauleitpläne informieren. Letztlich werden über den Menüpunkt „Bauleitpläne in der Beteiligung“ die Bebauungspläne aufgerufen, für die aktuell eine öffentliche Beteiligung erfolgt. Die Durchführung der öffentlichen Beteiligung im Bauleitplanverfahren über die städtische Internetseite ist als Zusatzangebot für die Bürger neben der offiziellen Beteiligung im Rathaus eingerichtet. Die rechtskräftige Auskunft zu den Plänen und die planungsrechtliche Beratung findet weiterhin per Telefon oder per Anfrage im Rathaus bei Thorsten Ringholt im Zimmer N315 statt.