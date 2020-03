So gehen die Bauern der Region mit der Corona-Krise um : Spargelernte läuft an – trotz Corona-Virus

Mettmann Peter Wiemer hat neun Erntehelfer aus Polen und damit Glück. Trotzdem wird er wohl nicht alle Felder abernten.

Auch vor der Landwirtschaft macht die Corona-Krise nicht halt. Viele Betriebe in NRW befürchten, nicht genügend Erntehelfer für die jetzt beginnende Spargelernte zu finden. Die Mitteilungen vom Bundesinnenministerium (BMI) dazu, aus welchen Ländern Saisonarbeitskräfte noch einreisen dürfen, änderten sich am Mittwoch fast stündlich und tragen nicht gerade zur Beruhigung der Landwirte bei.

Stände Wenn der Spargelverkauf beginnt, hat der Verkaufsstand an der Wüfrather Straße und auch der am Südring (Richtung Haan-Gruiten) täglich, auch sonn- und feiertags, von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

„Ich bekomme heute schon den ganzen Tag E-Mails mit unterschiedlichen Aussagen, ob die benötigten Arbeitskräfte aus Polen einreisen dürfen oder nicht.“ Noch mittags gab es eine Veröffentlichung vom BMI, dass auch Polen vom Einreiseverbot betroffen sei. Dann Wiemers Wissenstand am Mittwochnachmittag: „Saisonkräfte aus Polen dürfen doch noch einreisen.“ Das bestätigt Anke Kaup, Geschäftsführerin der Vereinigung der Spargel-Anbauer Westfalen-Lippe: „Entgegen der Mitteilung des BMI am Mittwochmittag hieß es nachmittags, dass Saisonarbeitskräfte aus Ländern mit sogenannten grenzkontrollfreien Binnengrenzen – wozu Polen gehört – doch einreisen dürfen.“

Aber es sei ein ständiges Hin und Her. „Die Lage ändert sich manchmal minütlich, ist ,dynamisch‘, wie es Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner formuliert.“ Zusätzlich müssen sich die Arbeitskräfte aus Polen, wenn sie wieder in ihre Heimat zurück reisen, in eine 14-tägige Quarantäne begeben – was diese zusätzlich verunsichert.

Im Moment hat Landwirt Wiemer, der auf 17 Hektar Fläche in Mettmann, Hilden, Haan und Velbert Spargel anbaut, schon sechs polnische Arbeiter vor Ort. „Drei wollen am Wochenende noch kommen“, berichtet er. Mit neun Arbeitskräften könne er die langsam anlaufende Spargelernte erstmal stemmen. Der Landwirt bleibt trotz allem noch relativ gelassen.

Doch auch ohne fehlende Erntehelfer muss Landwirt Wiemer Umsatzeinbußen hinnehmen: „Wir verwenden den Spargel in unserer Hofgastronomie, liefern an Gastronomie-Betriebe im Umkreis und verkaufen direkt ab Hof und Feld.“ Nicht nur der eigene Gastronomie-Betrieb, sondern auch die Betriebe seiner Kunden sind derzeit aber geschlossen.

„Die Spargelpflanzen werden zehn Jahre alt. Nach zwei Jahren Trockenstress tut es ihnen gut, wenn sie in Ruhe wachsen können“, meint er. „Wir fangen jetzt ganz langsam mit dem Stechen an und ich rechne damit, dass wir schon Ende der Woche bei uns am Hof Spargel anbieten können, in der nächsten Woche dann auch zwischen Mettmann und Wülfrath und in Haan“, kündigt Wiemer an.