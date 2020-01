Konzert mit harten Grooves : „Fleischwolf“ spielt Deutschpunk und Hardcore

Die Mettmanner Band „Fleischwolf“ hat bereits eine EP und zwei Alben herausgebracht. Foto: Fleischwolf

Mettmann (arue) Am 31. Januar wird es laut in Düsseldorf, denn im Schützenhaus Eller an der Heidelberger Straße steigt die Release Party von Rhein Bros. Entertainment, drei Enthusiasten, die mit ihren Veranstaltungen die Düsseldorfer Musikszene, insbesondere für Freunde von Punk, Hardcore und Metal, bereichern wollen.

Mit dabei ist auch die Mettmanner Band „Fleischwolf“, die sich in den letzten Jahren mit einer EP und zwei Alben aber insbesondere mit ihren Live-Auftritten über die Region hinaus eine feste Fangemeinschaft aufbauen konnte. Ebenfalls an Bord sind „Tausend Löwen unter Feinden“, die sich mit deutschen Texten, politisch klarer Einstellung und ihrer energiegeladenen Live-Show einen Namen in der Hardcore-Szene erspielt haben. Zum Abschluss des Abends dürfen sich die Fans auf "Ryker’s" aus Kassel freuen, eine überaus erfolgreiche Band, die 2013 ihr Comeback feierte und seitdem auf den Bühnen des Landes wieder mächtig für Furore sorgt.

Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Tickets für 18,95 Euro – der Preis ist für Düsseldorfer Fußballfans sicherlich kein Zufall – gibt es online unter www.tinyurl.com/rykers-loewen-fleischwolf, montags bis samstags abends in der Mettmanner Kalibar auf der Oberstraße sowie im Ticketshop Kautz, Andersstraße 48 in der Düsseldorfer Innenstadt.

(RP)