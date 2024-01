Leben in Mettmann Mettmanner ausgezeichnet – Reden ist Gold

Gegen die starke internationale Konkurrenz vermochte sich der Mettmanner durchzusetzen. So hat ihn der Veranstalter des Spaeker Slam, Herman Scherer erlebt: „Nick Dask ist zweifellos ein Meister der Worte, der es versteht, Menschen mitzureißen und zu inspirieren. Angesichts der dringenden Notwendigkeit von Veränderungen in der Branche ist Nick die Veränderung, die wir brauchen." Seine Darbietung reflektiere nicht nur sein tiefes Verständnis für die Kunst des Sprechens, sondern auch sein unermüdliches Engagement, die Menschen in der Branche zu motivieren und zu inspirieren. Aufgrund dieser herausragenden Leistung sei Dask mit einem Excellence Award geehrt worden.