Der doppelte Wahltermin in Mettmann Sie wollen den Senioren im Stadtrat eine Stimme geben

Mettmann · Der Seniorenrat in Mettmann muss neu gewählt werden. Das soll am 9. Juni passieren, dem Tag der Europawahl. Zwölf Kandidaten werben um das Vertrauen der Generation 80 plus.

21.05.2024 , 15:00 Uhr

Als Seniorenrat ansprechbar beim Wochenmarkt auf dem Jubiläumsplatz: (Von links) HorstHeisig, Passant Hans-Peter Schmidt und Herbert Breitrück. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer