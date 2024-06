Seniorenratswahl in Mettmann Zwölf Fürsprecher für Generation 60 plus gewählt

Die konstituierende Sitzung des neuen Seniorenrates wird am Dienstag. 9. Juli, um 10 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses durchgeführt. Die Mitglieder des Seniorenrats sehen sich als Vermittler zwischen Stadtrat, Verwaltung und der Politik auf der einen Seite und dem einzelnen Bürger auf der anderen Seite. Jeder Dritte der 39.000 Einwohnerinnen und Einwohnern von Mettmann ist älter als 60 Jahre. Die Wünsche, Anregungen und Bedürfnisse dieser wachsenden Gruppe werde vom Seniorenrat in zahlreichen Gremien vertreten. Bislang hatte jedes Mitglied im Vorstand sein Spezialgebiet. Vermutlich wird es auch im neuen Seniorenrat so sein. Und bereits vor der Wahl am Sonntag gab es diese Einladung an alle, die nicht zu den zwölf Gewählten gehören oder sich später für eine Mitarbeit interessieren: Zu tun gebe es immer etwas. Wie bereits der scheidende Seniorenrat, werde auch der neue Seniorenrat niemanden ausschließen, der sich für die Belange der Generation 60 plus engagieren will.