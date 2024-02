Kultur in Mettmann Zwischen Ritter Rost und einer Milonga

Außerdem kommen Franco und Bruna am 7. März und 10. April – jeweils sonntags - in die Kulturvilla, um mit Tangueros und Tangueras beim Milonga zu tanzen. Von 19.15-20.45 Uhr findet der Workshop statt. Die Anmeldung erfolgt per Mail unter franco.lus@icloud.com und die Kursgebühr liegt bei 25 Euro. Anschließend folgt Milonga inklusive einer Show, die Tickets können im Vorverkauf für 13 Euro erworben werden. Wer bei beidem dabei sein möchte, kann sich aber auch über die oben genannte E-Mail für das Gesamtpaket zum Preis von 35 Euro anmelden.