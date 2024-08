Zweite Brandstiftung auf einem Feld hintereinander Was ist los am Benninghofer Weg?

Zum zweiten Mal und in zwei Nächten direkt hintereinander hat es am Benninghofer Weg gebrannt: Die Feuerwehr wurde in der Nacht von Montag und Dienstag gegen zwei Uhr von einer Zeugin zur Hilfe gerufen. Sie habe sich auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Brandortes befunden, heißt es in einer Mitteilung der Kreispolizei zu der erneuten Brandstiftung. Von ihrem Standort aus habe die Frau beobachten können, wie sich das Feuer in der Höhe des Feldes ausbreitete.