Unfall in Mettmann Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

So viel wissen die Beamten bislang über den Unfall: Gegen 19.05 Uhr fuhr ein 20-jähriger Bochumer mit seinem BMW 316i die außerorts gelegene Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf. In einer Rechtskurve sei er auf regennasser Fahrbahn zunächst mit dem rechten Hinterreifen auf den Grünstreifen am Fahrbahnrand geraten und dann nach eigenen Angaben anschließend in den Gegenverkehr geschleudert. Dort kollidierte er frontal mit einem ihm entgegenkommenden VW Golf eines 52-jährigen Velberters.