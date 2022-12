Kriminalität in Mettmann Zwei Fahrer flüchten nach Autobeschädigung

Eine unschöne Weihnachtsüberraschung gab es für zwei Autofahrer in Mettmann kurz vor den Festtagen: Einen Sachschaden an ihrem Auto in Höhe von etwa 1000 Euro zu beklagen hat die Halterin eines schwarzen Mercedes E 200 CDI in Mettmann. Die Frau hatte ihr Fahrzeug am Dienstagmorgen (20. Dezember) gegen 6.50 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Laubacher Straße auf Höhe der Hausnummer 38 abgestellt. Als sie kurze Zeit später gegen 9.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass es an der linken Seite beschädigt war. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch sträflicherweise entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Am Tag vor Heiligabend hat außerdem ein bislang noch unbekannter Autofahrer einen grauen VW Golf Sportsvan am Heck beschädigt, welcher im Zeitraum zwischen 11.20 und 12 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse an der Stübbenhauser Straße abgestellt war. Obwohl an dem Sportsvan ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden war, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne den Besitzer zu kontaktieren.