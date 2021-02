Hanfplantage in Mettmann : Zwei „Drogen-Gärtner“ festgenommen

Die Setzlinge in der in Mettmann entdeckten Hanfplantage. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Polizei gelang ein Volltreffer: Im Zusammenhang mit der an der Kleberstraße entdeckten Hanfplantage wurden inzwischen zwei Männer, offensichtlich die „Drogen-Gärtner“, festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Beiden droht nun eine Gefängnisstrafe. Der Vorwurf: Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

In dem Objekt an der Kleberstraße stellten die Ermittler am Mittwoch nicht nur unzählige Hanfpflanzen sicher. Es wurden auch zwei Männer festgenommen. Die beiden hausten offensichtlich in der Gewerbehalle und kümmerten sich um das Wohlergehen der illegalen Cannabis-Pflanzen.