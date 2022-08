Jobs im Kreis Mettmann : Zurück in den Beruf? Hier gibt es die wichtigen Tipps

Wie gelingt der Wiedereinstieg in das Berufsleben - Arbeitsagentur und Jobcenter bieten eine Telefonberatung an. Foto: Stephan Köhlen

Mettmann Wie gelingt der Schritt aus der Elternzeit zurück in das Berufsleben? Zu dieser Frage bieten Arbeitsagentur und Jobcenter eine Telefonberatung an.

Wer den beruflichen Neustart mit Familie plant, kann sich am Montag, 15. August, von 15 bis 17 Uhr bei Barbara Engelmann und Petra Baumbach, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, telefonisch beraten lassen. In der telefonischen Sprechstunde „Zurück in den Beruf?“ bieten die beiden Expertinnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters ihre Unterstützung an.