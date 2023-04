Mitsprache im Kreis Mettmann Worum es bei der Sozialwahl geht

Eine wichtige Neuerung bei dieser Sozialwahl ist die Einführung einer Geschlechterquote mit dem Ziel, den Frauenanteil in der Sozialen Selbstverwaltung zu erhöhen – die zur Wahl aufgestellten Listen sind zu mindestens 40 Prozent von Frauen besetzt. So sollen mit der Wahl die Interessen von Frauen bei den Themen Rente und Gesundheit stärker repräsentiert und priorisiert werden. Mit dem Modellprojekt Online-Wahl sollen die Sozialwahl modernisiert und mehr Menschen zum Mitmachen animiert werden. Alle Wahlberechtigten bei den Ersatzkassen erhalten mit ihren Wahlunterlagen ausführliche Informationen zum Ablauf der Online-Wahl. Die Stimmen können aber auch weiterhin per Brief abgegeben werden.