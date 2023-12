Würdigung in Mettmann Bürgerverein trauert um Ehrenmitglied Adolf Pulst

Das Ehepaar Margot und Adolf Pulst bekam einen Bauplatz direkt neben der geplanten evangelischen Kirche am Hügel. Nach der Arbeit und am Wochenende wurden gemeinsam Wände hochgezogen und verputzt. Sonntags trafen sich vor allem die Männer in der Kneipe, wo Adolf Pulst hautnah mitbekam, wie die Einwohner 1957 gemeinsam beschlossen, für den freien Zugang zum Denkmal Wilhelmshöhe zu kämpfen. Als dies durchgesetzt war, entwickelte sich daraus 1960 der Bürgerverein Metzkausen. „Ich kam, um ein Bier zu trinken, und Wilhelm Detering winkte mich heran“, berichtete Adolf Pulst bei einem der Bürgerstammtisch, „er sagte: ‚Wir gründen jetzt einen Verein, unterschreib mal‘“. So wurde Adolf Pulst zum Mitglied der ersten Stunde.