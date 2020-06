Abstellkammer geht in Flammen auf : Zimmerbrand an der Bahnstraße

Mettmann Aus bislang ungeklärter Ursache ging Dienstag, 16. Juni, in den frühen Morgenstunden die Abstellkammer einer Wohngemeinschaft in Flammen auf. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Mettmann zu einem Wohnungsbrand in der 4. Etage eines Mehrfamilienhauses alarmiert. Wie Einsatzleiter Arne Vieweg berichtet, hatten beim Eintreffen der Feuerwehr die sechs Bewohner einer Wohngruppe der Hephata die Wohnung bereits verlassen. Keine der Personen kam zu Schaden.

Was das Feuer in der Abstellkammer ausgelöst hat, ist bislang unklar. Ein Kurzschluss etwa konnte ausgeschlossen werden, da sich in der Kammer keine Stromanschlüsse befinden. Der Fall ist jetzt an die Kriminalpolizei übergeben worden.