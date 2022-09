Polizei sucht Zeugen : 500 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Mettmann Eine Verkehrsunfallflucht gilt gemeinhin als Kavaliersdelikt. Polizei und Justiz sehen das anders.

Mettmann Wie die Polizei berichtet, kam es bereits am vergangenen Freitag, 9. September, zu einem Auffahrunfall an der Johannes-Flintrop-Straße in Mettmann.

Dort hatte gegen 16 Uhr eine 49-jährige Erkratherin in ihrem Mercedes an einer roten Ampel gehalten, als ihr von hinten ein bislang noch unbekannter Autofahrer in einem nicht näher beschriebenen Fahrzeug auffuhr und so einen Sachschaden am Heck in Höhe von etwa 500 Euro verursachte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen beim Vorfall.