Zerstörungslust in Mettmann Unbekannte schlagen Fenster an Lindgren-Schule ein

„Welche Jugendlichen kommen auf so dumme Ideen?“, fragt Schulleiterin Anja Schlösser-Schnelting zu dieser „brutalen, unsinnigen Aktion“. Zugang mussten sich die Vandalen nicht verschaffen, „der Schulhof ist bewusst offen“, informiert die Schulleiterin. Denn auf dem Gelände befinden sich außer einer Tischtennisplatte auch ein Spielplatz und ein Fußballfeld für jedermann. „Die sollen von allen Metzkausener genutzt werden können.“

Dass sich junge Leute zum Feiern auf dem Areal treffen, sei „letztlich okay, wenn hinterher kein Müll und keine Flaschen liegen bleiben“– und eben nichts zerstört wird. Nach dem Fenstereinwurf, gestohlen wurde übrigens nichts, muss nun über eine „Umzäunung nachgedacht werden. Dann ist ab 16 Uhr alles geschlossen“ und für viele fällt das Spielangebot dann aus. Dieser Gebäudeteil sei „nicht einsehbar“, weshalb es immer Mal wieder zu „unschönen Situationen und Zuständen“ kommt. In einem entsprechenden Brief an Schuldezernenten Marco Sucic bittet sie darum, den hinteren Bereich beziehungsweise die Zugänge an der Sporthalle sowie am Durchgang zum oberen Schulhof mit verschließbaren, hohen Toren abzusichern. So entsteht ein abgeschlossener Bereich. Würden nochmals Fenster eingeschmissen, wäre das dann nicht bloß Vandalismus, sondern Hausfriedensbruch.