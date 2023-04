Integration in Mettmann Warnung vor Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Geflüchteten

Laut der Caritas ist die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge im Jahr 2022 stark gestiegen. Dies habe mit dem Krieg in der Ukraine und mit „starken Zuweisungen aus unterschiedlichen Ländern, insbesondere Ortskräften aus Afghanistan“ zu tun. Nach Angaben der für die Verteilung von Geflüchteten zuständigen Bezirksregierung Arnsberg lebten am 8. Januar 2023 knapp 500 Flüchtlinge in Mettmann. Hinzu kamen rund 300 ukrainische Geflüchtete, die oftmals in privatem Wohnraum untergekommen seien. Die Stadt Mettmann hatte am 8. Januar 2023 ihre Zuweisungsquote zu 95 (Vorjahr: 65) Prozent erfüllt.