Leben in Mettmann „Mein Mettmann“ öffnet am Samstag die Innenstadt

Von 10 bis 18 Uhr lädt die Innenstadt zum Shoppen und Genießen ein mit einigen Info- und Verkaufsständen und Mitmach-Aktionsflächen. Die Geschäfte öffnen ihre Türen für die Innenstadtbesucher, viele von ihnen mit Aktionen im oder vor dem Laden. Unter anderem werden Liegestühle aufgebaut, bei Optikern gibt es kostenlose Sehtests für Kinder, beim Ibo-Schneider Kinderschneidern, beim City-Cut kostenlose Erstfrisuren. In den Außenbereichen der Gastronomien lässt sich gut verweilen, Frankenheim am Jubi bietet spezielle Familien-Angebote an und der Apotheken-Biber wird durch die Stadt laufen.