Bildung in Mettmann/Wülfrath Wie einfach bessere Urlaubsfotos gelingen

Rechtzeitig vor den Sommerferien bietet die Volkshochschule Mettmann-Wülfrath zwei Fotokurse an. Wer teilnimmt, hat mehr von seinen Urlaubserinnerungen. Für Einsteigerinnen und Einsteiger ist am 16. Mai ein Einführungskurs in die Digitale Fotografie gedacht. Zwar sind die Möglichkeiten einer Digitalkamera faszinierend. Aber anfangs wirkt so ein moderner Fotoapparat unüberschaubar.