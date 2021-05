Unfall in Mettmann : 36-Jährige schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Kreuzung Südring/Gruitener Straße in Mettmann - nach dem Unfall am Sonntagabend. Foto: Kreispolizei Mettmann

Schwerer Unfall auf der Kreuzung Südring/Gruitener Straße: Dort prallte eine 36-Jährige aus Wuppertal mit ihrem Kleinkraftrad gegen den Wagen eines 18-jährigen Wülfrather. Die Frau wurde schwer verletzt.

Mit einem Rettungshubschrauber musste eine 36 Jahre alte Wuppertalerin am Sonntagabend in eine Spezialklinik geflogen werden. Sie war mit ihrem Kleinkraftrad auf der Kreuzung Südring/Gruitener Weg mit dem Kleinwagen eines 18-jährigen Fahrers zusammengestoßen. Der leicht verletzte 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Gegen 18:30 Uhr fuhr der 18-jährige Wülfrather über die Straße Gruitener Weg in Richtung Mettmann. In Höhe Südring hatte er nach eigenen Angaben Grün und fuhr auf die Kreuzung. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Kleinkraftrad der 26-Jährigen kam. Die Wuppertalerin war auf dem Südring in Richtung Wuppertal befahren.

Die Frau wurde durch Zusammenstoß und Sturz schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich vor Ort um die Rollerfahrerin, die anschließend per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden musste. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten den 18-jährigen Fahrer des VW Polo zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt 5000 Euro.