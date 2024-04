Unterstützung für Seelsorgeteam der katholischen Gemeinde Zwei Priester bieten ihre Hilfe an

Hinzu kommt der frühere Mettmanner Kaplan Thorsten Kluck. Er befinde sich in Kaarst augenblicklich in einer „Aus-Zeit“ nach gesundheitlichen Problemen. Dessen ungeachtet und abgestimmt mit dem Erzbistum Köln möchte er in Mettmann helfen, die Lücken kurzfristig zu schließend. Nach dem Abitur an einem Neusser Privatgymnasium entschied sich Kluck zunächst ganz bewusst für eine Ausbildung zum Notarfachangestellten: „Ich wollte durch einen weltlichen Beruf die Möglichkeit besitzen, ganz anders mit Menschen umgehen zu können“, erklärt er. Den Beruf übte er ein Jahr lang aus, bevor er das Theologiestudium in Lantershofen und die Ausbildung im Kölner Priesterseminar begann. Am 22. Mai 2016 wurde Kluck in Sankt Bruno in Köln-Klettenberg zum Diakon geweiht. Die Zeit als Kaplan in Mettmann schloss sich an.