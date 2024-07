Neue Fachbereichsleiterin bei der VHS Mettmann-Wülfrath „Sprachen bringen Menschen zusammen“

Mathematiktalente werden Informatiker und bekommen Top-Gehälter – wer sich für Sprache interessiert, endet in brotloser Kunst? Was über Generationen galt, hat sich längst verändert. Wer viele Sprachen spricht, hat Vorteile in der globalisierten Welt. Schon als kleines Mädchen hat Tünde Vallyon das festgestellt, die neue Fachbereichsleitung Sprachen an der Volkshochschule Mettmann-Wülfrath (VHS).