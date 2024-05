Bildung in Mettmann Mit der Volkshochschule in die Synagoge

Der blutige Überfall mit Geiselnahme der Hamas und die militärische Antwort Israels im Gazastreifen haben den Konflikt im Nahen Osten wieder in die Schlagzeilen gebracht. Zugleich stellen viele Menschen fest, dass sie wenig bis gar nichts über die Gebräuche des Judentums wissen. An dieser Stelle setzt die Volkshochschule Mettmann-Wülfrath an. Am Montag, 27. Mai, um 11 Uhr bietet die VHS Mettmann-Wülfrath zusammen mit der jüdischen Gemeinde Düsseldorf die Gelegenheit zum Besuch der Neuen Synagoge an.