Steinzeit in Mettmann Bogenbau und freies Bogenschießtraining am Neanderthal Museum

In sechs Wochenend-Workshops werden die Bogenbauseminare angeboten. Zunächst am 14. und 15. sowie 28. und 29 Oktober, dann am 4. und 5. sowie 18. und 19. November und nochmals am 2. und 3. Dezember, jeweils in der Zeit von 9 bis 18 Uhr, haben Interessierte ab 16 Jahren beziehungsweise 14 Jahren mit Begleitperson die Wahl zwischen sechs verschiedenen uralten Bogentypen.