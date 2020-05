Bilderbuch Mettmann : Engel verfasst Bild- und Erzählband über Mettmann

Mettmann Wolfgang Engel zieht es immer wieder auf die geschichtlichen Spuren von Mettmann. Er lässt sie in Kalendern und Büchern lebendig werden. Das neuste Werk: „55 x Mettmann“. Von jedem verkauften Buch profitiert die Mettmanner Tafel.

Wolfgang Engel ist einer dieser wohltuenden Menschen, die nicht viel Aufhebens um sich machen. Längst hat er heimlich, still und leise seine Vorliebe für Mettmann und dessen Geschichte entdeckt. Obwohl gebürtig in Hilden und wohnhaft in Neuss, zieht es ihn immer wieder auf die Spuren der Vergangenheit Mettmanns und lässt diese in Kalendern und Büchern lebendig werden.