Hoch engagiert im Sport in Mettmann : Bundesverdienstorden für Wolfgang Busch

Hoch engagiert im Sport in Mettmann

Mettmann Für seine großen Verdienste um den Sport nicht nur in Mettmann ist der 84-Jährige mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

(RP) Man muss ihn einen großen Sportsmann nennen: Wolfgang Busch, immer aktiv, immer zur Stelle. Von frühester Jugend an hat er Sport getrieben und sich schon in jungen Jahren vor allem in der Leichtathletik engagiert. Und das bis heute. Für seine großen Verdienste um den Sport ist der 84-Jährige mit dem Verdienstorden des Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Landrat Thomas Hendele würdigte im Namen des Bundespräsidenten das Engagement des Fußballers, Leichtathleten, Trainers, Funktionärs, Kampfrichters und Förderers.