Hängepartie in Mettmann So platzt der Traum vom Eigenheim nach Harfid-Pleite

Angesichts von Krieg und Katastrophen mutet das Tamtam um das Bauprojekt „Cube 4 You“, wie die Wohnungen an der Teichstraße neudeutsch heißen, nach einem Luxusproblem an. Teilweise bereits für Ende 2021 zugesagt, warten die Eigentümer der Immobilien darauf, endlich an den Sonnenhang ziehen zu können. Längst stehen an der Adresse mehr als bloß Rohbauten. Aber wann die Abschlussarbeiten, von den Außenanlagen ganz zu schweigen, absolviert werden, steht sprichwörtlich in den Sternen. „Wir erfahren gar nichts“, fasst Guido Hanel zusammen. Er ist einer der Eigentümer und „stocksauer. Wir warten seit einem Jahr, um über die weitere Vorgehensweise informiert zu werden“.