Bildung in Mettmann Wohin mit einer neuen Grundschule?

Eine Möglichkeit wäre, die neue Grundschule direkt neben der neuen Gesamtschule Auf dem Pfennig zu errichten (wir berichteten). Jetzt nannte der Technische Beigeordnete Tobias Janseps weitere mögliche Standorte. Die Schule könnte am Goldberger Teich/Ecke Goldberger Straße, Böttinger Weg, oder auf dem Stadthallen-Areal errichtet werden. Am Goldberger Teich müsste die Stadt die Grundstücke allerdings noch erwerben. Dieser Standort wäre aus Sicht der Verwaltung der ideale Platz für eine neue Grundschule. An der Gottfried-Wetzel-Straße müsste geprüft werden, ob eine Schule in die denkmalgeschützte Stadthalle integriert werden könnte, oder die Halle einem Schulneubau weichen müsste.