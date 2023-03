Schwimmen in Mettmann Schwimmunterricht im Container-Bad?

In emine deeoMjrloptkl osll in mjeed der fnüf eRWrg-eesNuegiRikbzrn ien omleibs anCcmosemhnitawibrd niesgttzee werdne. Es knan hamrcefh am gaT ned tSoantrd cwhslee,n sgnea ide I.nntrieiato tiM dire eMililnon uEro rrötdef das dnaL ned sVu,cher bie med ejwlesi Geprpnu à shcse erinKdn na asWers enhwgtö ew.edrn 26 ueKmmnno asu anlle eerugsginieekbrznR ttäenh reebti ihr rnestesIe eedgm.anlte