Konkrete Hilfe für Sehbehinderte : „Woche des Sehens“ mit wertvollen Tipps

Mettmann Blinden- und Sehbehindertenverein sowie Stadt informieren Betroffene und Angehörige in der Stadtbibliothek.

Zu einer informativen Veranstaltung hatte der Blinden- und Sehbehindertenverein für den Kreis Mettmann und die Fachstelle für Wohnberatung und Pflegeberatung der Kreisstadt Mettmann in die Stadtbibliothek eingeladen. Auch die Behindertenbeauftragte der Stadt Mettmann, Mabel Stickley-Jensen, war mit einem Info-Stand vertreten und beantwortete Fragen der Besucher zur Ausstellung. An den verschiedenen Ständen wurde deutlich, dass bei den technischen Hilfsmitteln die Digitalisierung Einzug gehalten hat. So stellten Chris Sander und Michael Kramer die Möglichkeiten vor, wie ein iPhone hilft, wenn eine Brille nicht mehr reicht.