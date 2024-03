Leben in Mettmann Wo kommt eigentlich unser Trinkwasser her?

Wie wird das Mettmanner Trinkwasser gewonnen? Welche Reinigungsverfahren werden angewendet, um aus Rheinuferfiltrat und Grundwasser Trinkwasser zu machen? Und wie kommt das Trinkwasser in den Hahn? Anlässlich des Welttags des Wassers bieten die Stadtwerke Düsseldorf am Freitag, 22. März, für Mettmanner Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose Führung durch das Wasserwerk Am Staad in Düsseldorf an.