Mettmann Wirtschaftsfrauen Mettmann stellen Jahresprogramm vor

In Ergänzung zu den regelmäßigen Treffen und Austausch am Morgen, das als sogenanntes Business Breakfast stattfindet, sowie den Verabredungen am Abend als „Meet-up“ sind gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen unter der Überschrift „Out & About“ dazu gekommen. Und auch das Frauennetzwerk erkennt die Zeichen der Zeit, das gute alte Paier hat in vielerlei Hinsicht ausgedient, „neu ist auch die Digitalisierung der Informationen und Anmeldungen zu den Aktivitäten“, berichtet Jennie Weingartner.