Wirtschaftsförderung in Mettmann „Steuern sind ein harter Standortfaktor“

Die Gewerbeflächen in Mettmann sind knapp, die Gewerbesteuern wurden just angehoben. Das mache die Ansiedlung von Unternehmen nicht leichter, sagt Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein. Dennoch glaubt er an Chancen.

07.04.2023, 19:00 Uhr

Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein sagt ganz klar: Höhere Gewerbesteuern erschweren den Gewinn neuer Unternehmen für den Standort Mettmann. Unmöglich sei es aber nicht, Interessenten zu finden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer

Wie viele Gewerbeflächen kann die Stadt Mettmann anbieten?