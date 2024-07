Schnelles Internet in Metzkausen, Obschwarzbach und West „Wir sind mit der Glasfaser auf der Zielgeraden“

Dass der auf der Internet-Seite der Deutschen Glasfaser gezeigte Zeitstrahl für die Projekte in Mettmann noch nicht bis zum Punkt „Netz aktiviert“ reiche, bedeute nicht, dass die bereits fertigen Glasfaseranschlüsse nicht in Betrieb seien. In der Projektgrafik markiere man diesen Punkt erst dann, wenn auch der letzte Glasfaseranschluss in Mettmann funktioniere.