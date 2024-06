Geheimprojekt Immobilienkauf in Mettmann Kommt hier eine neue Unterkunft für Geflüchtete hin?

Der Bahnhof sei zu Fuß zu erreichen. „Ein Supermarkt befindet sich in unmittelbarer Nähe“ und zu den Autobahnen A3 und A46 seien es nur wenige Minuten Fahrzeit: So wird das dreistöckige Bürohaus Oetzbachstraße 1 in Mettmann auf einem Immobilienportal im Internet angepriesen. Die Gewerbeadresse spielt nach Informationen unserer Redaktion am kommenden Dienstag eine zentrale Rolle bei der Sitzung des Stadtrates. Denn bei dem ehemaligen Domizil des Jobcenters handelt sich offenbar um jenes Objekt, für das gleich zu Beginn die Öffentlichkeit nach draußen komplementiert werden soll.