Trauer in Mettmann Wilhelm Seibel sen. im Alter von 89 Jahren verstorben

„Wilhelm Seibel sen. war mir und uns in vielen Rollen ein großes Vorbild und wird dies auch bleiben“, erklärt sein Sohn. Als Unternehmer hat er 30 Jahre lang Mono gestaltet, viele mutige und rückblickend richtige Entscheidungen getroffen. Gleichzeitig war er bodenständig und hat mit Weitsicht agiert. „Als Chef war er sehr respektiert, dabei aber immer nahbar und persönlich. Sein Humor und viele lustige Anekdoten werden uns in Erinnerung bleiben.“ Bis zuletzt war er interessiert an den Entwicklungen im Unternehmen und ein willkommener Mentor in der Manufaktur.