Natur in Mettmann Wie viel Wild verträgt der Wald?

„Die Fördermittel fließen aber nur, wenn mindestens vier Laubbaumarten angepflanzt werden“, so Steinhage. Und die müssen nach vier Jahren nachzuweisen sein. Was nicht überall einfach ist, denn das Rehwild tut sich an Trieben junger Traubeneichen gütlich. Und die Böcke bevorzugen die Vogelkirsche, um den Bast vom nachgewachsenen Gehörn zu fegen, bis die Rinde von den Stämmchen gewetzt ist.