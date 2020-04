Mettmann : Grundschulen warten auf Informationen

Mettmann Erst zum Monatsende werden konkrete Maßnahmen zum Corona-gemäßen Re-Start Anfang Mai erwartet. Der Informationsfluss seitens des Ministeriums hin zu den Grundschulen wird als „ausbaufähig“ beschrieben.

Eine Altersgruppe würde auch gerne wieder durchstarten, die Grundschulkinder. „Am 4. Mai geht es wieder los“, weiß Silke Schneider-Köching, kommissarische Leiterin der Otfried-Preußler-Schule, kurz OPS. Außer dem offiziellen Starttermin aber eint sie und das Kollegium das Gefühl, nicht ausreichend informiert zu sein. „Wenn wir wüssten, in welchem Stundenumfang wir welche Fächer mit wie vielen Stunden unterrichten, wäre uns sehr geholfen“, sagt sie. Der Informationsfluss seitens des Ministeriums hin zu den Grundschulen wird als „ausbaufähig“ beschrieben. Denn erst am 30. April sind die nächsten verbindlichen Informationen avisiert – in Anbetracht der Tatsache, dass dann mit dem 1. Mai ein Feiertag vor einem Wochenende folgt, eine Herausforderung. Also versuchen die Lehrer „alle Eventualitäten abzuwägen“ und die verbleibenden 14 Tage zu nutzen, „verschiedene Szenarien auszuarbeiten, um einen Plan dann rasch umsetzen zu können“. Einige Hygiene- und Abstandsregeln werden schon jetzt planvoll umgesetzt. Die Tische in den Klassenzimmern sind weit voneinander platziert, partnerschaftliches Arbeiten so unmöglich. Weitere Herausforderungen liegen im Konzept der OPS, die eine Montessori-Schule ist. Kreatives Lernen ist ein wesentliches Faktor, dazu „lebt der Unterricht davon, auf dem Boden und auf Teppichen zu arbeiten“. Das ist nun passé, alles was sonst leicht zugängliches Kreativmaterial oder Spielzeug war, ist in Regale verräumt, die Teppiche sind aufgerollt und wurden bei Seite geschafft.