Politik in Mettmann Wie sich die Freischwinger-Fraktion durchsetzt

Für die Diskussion könnten die Ratsleute in Mettmann auf einen Experten aus den eigenen Reihen zurückgreifen. Der verdient mit Bürostühlen tagsüber sein Geld und leitet abends die Fraktion einer Wählergemeinschaft. Er geht das Problem professionell an: Die genannten Stühle seien solides Mittelmaß, natürlich ginge es wesentlich teurer, aber auch vordergründig billiger. „Aber spätestens, wenn Sie nach zehn Jahren ein Polster ersetzen müssen und nicht mehr bekommen, wissen Sie, dass nur vermeintlich billig gekauft haben.“ Dem Geruchsproblem könne man mit einer Grundreinigung beikommen. Im Übrigen empfehle seine Fraktion, nicht in die Ratsstühle zu investieren, sondern in die Akustik des Ratssaals. Damit man einander besser versteht.