Schule in Mettmann Wie kommt die Schulbushaltestelle ans Feld?

Morgens um 7.15 Uhr ist die Welt an der Spessartstraße noch in Ordnung. Die ersten Lehrerinnen und Lehrer der Astrid-Lindgren-Schule fahren vor; zum Start in eine neue Schulwoche – mit einer neuen Verkehrssituation und einer plötzlich in die weit entfernte Florastraße verbannte Schulbushaltestelle. Wie wirkt sich die neue Kita in der Nachbarschaft auf die Rushhour der Elterntaxis aus? Warum müssen künftig bis zu 60 Grundschüler an einem Maisfeld bergauf stapfen zu einer Schulbushaltestelle, von der die Schulbusfahrerin sagt: „Wer sich das ausgedacht hat, der hat noch nie einen Schulbus gefahren.“ Aber der Reihe nach.