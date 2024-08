Mettmann stellt neue Schilder auf Wie Kinder sicher zu ihrer Schule kommen

Teil dieser Maßnahmen sind große Hinweistafeln mit der Aufschrift „Achtung Schulweg“ an der Kreuzung Beethovenstraße / Gruitener Straße. Baubetriebshof und Straßenverkehrsbehörde haben diese pünktlich zum Schulstart am Mittwoch, 21. August, aufgestellt. Eine Fußgängerampel ist an der Hauptverkehrsstraße zwar vorhanden, genügt aufgrund der vielen die Kreuzung querenden Schüler der Grundschule Am Neandertal aber nicht. „Wir wollen mit dem großen Schild Autofahrerinnen und Autofahrer sensibilisieren, dass sie sich, auch wenn für sie die Ampel grün zeigt, vorsichtig der Kreuzung nähern“, sagt Marcel Alpkaya, Leiter der Straßenverkehrsbehörde.