Verkehr in Mettmann Wie kann die Florastraße sicherer werden?

Im November war die Ortsbegehung. Seit Anfang Februar sind acht Vorschläge für alle Interessierten einsehbar und am Dienstag, 2. April, kommen beim Stammtisch des Bürgervereins Metzkausen die Betroffenen zu Wort. Erst danach entscheidet der Rat. So bekommt die Schulwegsicherung Florastraße die Chance, zu einem Vorzeigeprojekt zu werden. „Jetzt können wir das Thema im Dialog angehen“, betont der Vorsitzende des Bürgervereins, Gregor Neumann. Weil die Stadtverwaltung wegen Terminproblemen nicht kommen kann, wird der CDU-Fraktionsvorsitzende Fabian Kippenberg die Aufgabe übernehmen, die Rückmeldungen zur Florastraße einzusammeln und in den Rat zu tragen: „Natürlich kann ich den Anwohnerinnen und Anwohnern keine Versprechungen machen, die wir hinterher nicht einhalten. Aber ja, genau diese konstruktive Herangehensweise könnte ein Vorbild für weitere Projekte in Mettmann werden.“