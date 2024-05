Bürgervorschlag zur Haushaltssanierung in Mettmann Wie Kanäle zu einem Millionen-Zufluss werden könnten

Dafür gibt es in Nordrhein-Westfalen bereits einige Vorbilder. Ob Hückeswagen, Menden, Nordkirchen oder Hattingen – all diese Städte haben es mit ihren jeweiligen Wasserverbänden so gemacht. Am intensivsten hat sich Peick das Beispiel der Stadt Hattingen angeschaut. Mit 9,4 Millionen Abwassergebühren pro Jahr liegt diese Stadt im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes in etwa in einer Größenordnung, die mit Mettmann vergleichbar ist. Hier liege das Gebührenvolumen bei 10,9 Millionen Euro pro Jahr. Hattingen bekam vom Ruhrverband einen Ausgleichsbetrag von 110 Millionen Euro auf einen Schlag. „Wenn eine Kommune soviel Geld anlegt, würden sich daraus derzeit jährliche Zinszahlungen von etwa vier Millionen Euro ergeben“, rechnet Peick vor.