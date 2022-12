Gesundheit in Mettmann Präventions-Kursprogramm setzt auf Eigeninitiative

Auch Darmgesundheit ist ein Thema, für das jeder etwas tun kann. „Gesunde Mischkost trägt zur Gesundheit bei“, gibt Andreas Brauksiepe, Gastroenterologe und Chef der Inneren am EVK, einen grundlegenden Tipp. „Dabei sollte möglichst viel Grünes und weniger Rotes auf dem Einkaufszettel stehen. Gut sind also vor allem Gemüse und Obst, Fleisch und Fisch sollten in Maßen gegessen werden. Ballaststoffe wie Haferflocken mit Ananas sind gut, Fertigprodukte wie Cornflakes nicht.“